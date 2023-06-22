Петербургские депутаты приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Северной столице по традиции организованы масштабные церемонии с приношением цветов к вечному огню и к могилам погибших на Пискарёвском мемориальном кладбище, к братскому захоронению на Серафимовском кладбище, к Монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы, к монументу «Журавли» на Невском воинском кладбище, к Триумфальной арке Победы в Красном Селе, где в январе 1944 года шли ожесточённые бои за Ленинград, и к другим памятникам.

Сегодня в России всеобщий День памяти и скорби. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Атака началась без объявления войны в 4 часа утра. Немецкие авиация и артиллерия наносили удары по городам, железным дорогам, аэродромам, военно-морским базам.

Война закончилась 9 мая 1945 года в 0:43 по московскому времени. Она длилась 1418 дней, за это время было уничтожено 1710 советских городов, более 70 тысяч сёл и деревень, разграблено 31850 заводов, фабрик и промышленных предприятий, 1876 совхозов и 98 000 колхозов, в рабство в Германию было вывезено 4 миллиона 7000 граждан СССР, всего погибло ― около 30 миллионов людей.