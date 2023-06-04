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Ленобласть присоединилась к экологической акции «Экосистема: марафон зеленых дел»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Ленинградская область присоединилась к всероссийской экологической акции «Экосистема: марафон зеленых дел»

Ленинградская область присоединилась к всероссийской экологической акции «Экосистема: марафон зеленых дел».

Регион отмечает День эколога серией субботников по уборке мусора в лесах и на берегах водоемов, посадкой деревьев, экологическими уроками, походами и экскурсиями.

«Спасибо всем, кто участвует. Настоящие экологи — люди дела и профессиональный праздник отмечают акциями, которые приносят пользу и вовлекают жителей в заботу о природе», — поддержал земляков в марафоне зелёных дел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В федеральный флешмоб «Марафон рек» включился Волхов. Река Волхов, по инициативе области и при поддержке президента Владимира Путина, вошла в расширенную программу «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Сотрудники компании «Фосагро» вместе с активными горожанами убрали участок берега реки. Весь собранный мусор отсортировали и направили на переработку.

В новом заказнике «Бухта Желтая», созданном в 2023 году, ко Дню эколога волонтеры Общества охраны природы, сотрудники Госэконадзора, дирекции ООПТ провели субботник, установили информационные щиты и навигацию.

Акция «Сад памяти» прошла в лесопарке имени Петра Антипова в Волхове. Каштаны и орехи посадили экоактивисты, родные Петра Антипова в память лесничего — героя Великой Отечественной войны и волховчан, защищавших Родину.

5 июня в День эколога о памятниках природы, сети особо охраняемых природных территорий и экотропах расскажет дирекция ООПТ на бесплатной экскурсии в заказнике «Линдуловская роща».

Марафон зелёных дел в Ленинградской области продолжится эколическими субботниками, уборкой стихийных свалок, сбором макулатуры и отработанных автомобильных покрышек, обучающими мероприятиями по раздельному сбору мусора, акцииями помощи бездомым животным в приютах, выпуском молоди рыбы, посадками деревьев.

Источник: Администрация Ленобласти
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