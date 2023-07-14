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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда и введут реверсивное движение на путепроводе

На КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда и введут реверсивное движение на путепроводе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На развязке КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда и введут реверсивное движение на путепроводе

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 100 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой «Ольгино-Симоногонт», в Низинском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области будут полностью перекрываться два съезда и будет введено реверсивное движение на путепроводе.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 17 по 24 июля будет производиться поочередное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на съездах транспортной развязки по направлению с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область и с Ленинградской области на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дополнительно будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта на путепроводе над КАД, который входит в состав транспортной развязки. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.

На путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

«Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с автодорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе) на 94 километре и на пересечении КАД с автодорогой «Петродворец-Кейкино» (Гостилицкое шоссе) на 104 километре» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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