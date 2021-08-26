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Питерец.ру » Общество » На всех съездах развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса ликвидируют колейность

На всех съездах развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса ликвидируют колейность

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Опубликовал: Вадик Котов
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На всех съездах развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса ликвидируют колейность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 31 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) будут полностью перекрываться все съезды.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 15 сентября по 10 октября 2021 года будет производиться поочередное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на всех съездах транспортной развязки» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД

«Время полного перекрытия одного съезда составит не более двух суток. Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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