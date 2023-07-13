Участники СВО, проходящие лечение и реабилитацию в Петербурге, побывали в Строгановском дворце

Группа пациентов военных госпиталей, проходящих лечение и реабилитацию в Санкт-Петербурге, сегодня побывала на экскурсии в Строгановском дворце. Активистки Женского движения Единой России и дирекция музея организовали для них индивидуальную экскурсию по интерьерам и картинным экспозициям, а также дружеское чаепитие с погружением в исторические и культурные детали жизни рода Строгановых. Так в Северной столице стартовал инициированный Женским движением новый проект поддержки участников СВО.

«У нас сегодня есть ребята из Хабаровска, Владивостока, Ленинградской области. Некоторые даже с семьями, что мы тоже приветствуем и чему мы рады. Мы будем расширять нашу программу, взаимодействовать с другими музеями города и, конечно же, с разрешения врачей – максимально вовлекать в нашу программу ребят из госпиталей. Будем рады познакомить их с нашим городом, чтобы у ребят осталось хорошее впечатление и хорошие воспоминания о Санкт-Петербурге», – сказала региональный координатор Женского движения Единой России Инна Бурба.

В рамках проекта военнослужащих познакомят с музеями и культурно-историческими достопримечательностями города на Неве и дворцово-парковыми ансамблями пригородов. Первыми участниками стали пациенты клиники военно-морской терапии ВМА имени С.М.Кирова, а первым партнером проекта – Русский музей.

Один из бойцов, Аркадий, родом из Петропавловского-Камчатского, рассказал, что давно хотел побывать в Петербурге, потому что был здесь всего один раз проездом. «Вселенная «услышала» моё обращение: получил ранение под Угледаром, попали под минометный обстрел, мне ногу отрезало, и попал в госпиталь в Петербург, хотя летели в Москву. Глаза открываю: в Петербурге! Вот мечта моя сбылась. Была зима ещё, пока я пришел в форму физическую, пока встал на ноги, и потом начал бродить по Петербургу. Город, конечно, красивый», – рассказал военнослужащий.

Полгода лечения и восстановления в петербургском госпитале позади, и на следующей неделе он улетает в Камчатский край.

«Я благодарен Петербургу, что приютил меня на шесть месяцев. Благодарен всем людям, которые меня здесь окружали. Большая доброжелательность, большое теплое отношение к нам, к воинам», – сказал участник СВО на встрече в музее.

Заведующий филиалом Русского музея «Строгановский дворец» Александр Чистов сам провел экскурсию для этих гостей. Отметил, что к ним особое отношение, очень личное.

«Для нас большая честь и удовольствие принимать сегодня наших воинов в нашем замечательном дворце, в непосредственной близости от храма Победы – Казанского собора. Для всех россиян это, наверное, теперь уже личная история. Общеизвестно, что искусство лечит, поэтому для нас большая надежда, что наши воины, которые у нас сегодня в гостях, на какое-то время отвлекутся от повседневных своих забот и проблем, окунутся в мир искусства и истории и потом будут возвращаться к нам со своими уже семьями, уже поправившись и с Победой», – сказал он.

Напомним, Женское движение Единой России летом запустило проект поддержки пациентов госпиталей – участников СВО сначала в Москве. Первая экскурсия – в Пушкинский музей – прошла для военных, которые проходят лечение в госпитале имени А.А.Вишневского. Партнерами проекта также стали Музеи Московского Кремля, Государственная Третьяковская галерея, ВДНХ и другие учреждения культуры. Инициатива поддержана Главным лечебным управлением Министерства обороны России.