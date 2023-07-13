Участники СВО, проходящие лечение и реабилитацию в Петербурге, побывали в Строгановском дворце

Группа пациентов военных госпиталей, проходящих лечение и реабилитацию в Санкт-Петербурге, сегодня побывала на экскурсии в Строгановском дворце. Активистки Женского движения Единой России и дирекция музея организовали для них индивидуальную экскурсию по интерьерам и картинным экспозициям, а также дружеское чаепитие с погружением в исторические и культурные детали жизни рода Строгановых. Так в Северной столице стартовал инициированный Женским движением новый проект поддержки участников СВО.
В рамках проекта военнослужащих познакомят с музеями и культурно-историческими достопримечательностями города на Неве и дворцово-парковыми ансамблями пригородов. Первыми участниками стали пациенты клиники военно-морской терапии ВМА имени С.М.Кирова, а первым партнером проекта – Русский музей.
Один из бойцов, Аркадий, родом из Петропавловского-Камчатского, рассказал, что давно хотел побывать в Петербурге, потому что был здесь всего один раз проездом. «Вселенная «услышала» моё обращение: получил ранение под Угледаром, попали под минометный обстрел, мне ногу отрезало, и попал в госпиталь в Петербург, хотя летели в Москву. Глаза открываю: в Петербурге! Вот мечта моя сбылась. Была зима ещё, пока я пришел в форму физическую, пока встал на ноги, и потом начал бродить по Петербургу. Город, конечно, красивый», – рассказал военнослужащий.
Полгода лечения и восстановления в петербургском госпитале позади, и на следующей неделе он улетает в Камчатский край.
Заведующий филиалом Русского музея «Строгановский дворец» Александр Чистов сам провел экскурсию для этих гостей. Отметил, что к ним особое отношение, очень личное.
Напомним, Женское движение Единой России летом запустило проект поддержки пациентов госпиталей – участников СВО сначала в Москве. Первая экскурсия – в Пушкинский музей – прошла для военных, которые проходят лечение в госпитале имени А.А.Вишневского. Партнерами проекта также стали Музеи Московского Кремля, Государственная Третьяковская галерея, ВДНХ и другие учреждения культуры. Инициатива поддержана Главным лечебным управлением Министерства обороны России.
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