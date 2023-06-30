В «Охта Парке» проходят дни здоровья для детей-сирот

Веревочный городок, парк развлечений, летний тюбинг и мини-зоопарк: в курорте «Охта Парк» продолжается благотворительная акция «Дни здоровья» для ребят из ресурсных центров Ленинградской области.

15 детей из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья из «Сиверского ресурсного центра по содействию семейному устройству» посетили тематические пространства курорта «Охта Парк». Ранее в «Дне здоровья» на территории курорта приняли участие ребята из Тихвинского ресурсного центра.

Проект «Дни здоровья», реализуемый всесезонным курортом «Охта Парк» при содействии комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, является частью социального партнерства бизнеса и государства в интересах жителей Ленобласти.