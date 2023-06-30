ента новостей

15:38
В «Охта Парке» проходят дни здоровья для детей-сирот
15:35
В Петербурге открыли памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину
15:28
Петербургская флейтистка Софья Виланд стала победительницей конкурса имени П. И. Чайковского, а виолончелист Иван Сендецкий получил 4-ю премию
14:00
Концерт Just Ensemble и Студии Авангардной Музыки
13:54
Шоу корейских барабанщиков в «Колизее»
13:26
«Зенит» рассчитался с «Коринтиансом» за бразильского таланта Педро Дос Сантоса и подтвердил переход Александра Коваленко
13:05
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
11:18
В Петербурге задержали задержали подозреваемого в квартирной краже
11:12
В Петербурге задержали подозреваемого в очередном мошенничестве в отношении пенсионерки
11:08
В Московском районе задержали стрелявшего по прохожим из пистолета
11:00
В Петербурге мошенники выманили у супругов-пенсионеров более 4,2 млн рублей
10:55
В Петербурге профессор одного из вузов перевел мошенникам более 2,3 млн рублей
10:48
В центре Петербурга задержали налетчиков на штрафстоянку
10:37
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Спрей»
10:35
Женщине ампутировали ногу после того, как она застряла в движущейся дорожке тайского аэропорта
10:19
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате
10:09
В поселке Усть-Ижора в ДТП пострадал 16-летний подросток на скутере и его пассажирка
09:37
Мультимедийная выставка студии dreamlaser — Love&Noise
09:30
На КАД в районе вантового моста перекроют две полосы движения
02:21
Новый старый игрок баскетбольного «Зенита» – Кайл Курич, уже игравший за петербургский клуб в сезоне – 2017/2018
23:36
Петербургский шахматист Сергей Лобанов после 4-го тура оказался в первой восьмёрке Высшей лиги, вместе с ним – Володар Мурзин, Вадим Звягинцев и Павел Понкратов
23:03
Петербургский пианист Илья Папоян разделил со Станиславом Корчагиным 3-ю премию на XVII международном конкурсе имени П. И. Чайковского, победил Сергей Давыдченко
20:15
Марина Кузнецова лучше других петербургских шахматистов выступает в Новокузнецке, набрав 3 очка за 4 тура, а Дарья Юрасова обходится без ничьих
17:07
Два педагога из Санкт-Петербурга вошли в Экспертный совет всероссийского проекта
15:33
На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти ограничат пропускную способность
13:55
В Петербурге открылась интерактивная площадка для детей и взрослых "Здоровикус"
13:40
В Ленобласти иномарка въехала в стоячий грузовик. Погибли водитель и пассажир легковушки
13:38
Хоккеист Матвей Мичков выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ – 2023, при этом защитник Дмитрий Симашев стал 6-м номером драфта, попав в «Аризону»
13:35
В Ленобласти иномарка съехал в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
13:29
Жителя деревни Касимово задержали по подозрению в реабилитации нацизма
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В «Охта Парке» проходят дни здоровья для детей-сирот

В «Охта Парке» проходят дни здоровья для детей-сирот

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В курорте «Охта Парк» продолжается благотворительная акция «Дни здоровья» для ребят из ресурсных центров Ленинградской области.

Веревочный городок, парк развлечений, летний тюбинг и мини-зоопарк: в курорте «Охта Парк» продолжается благотворительная акция «Дни здоровья» для ребят из ресурсных центров Ленинградской области.

15 детей из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья из «Сиверского ресурсного центра по содействию семейному устройству» посетили тематические пространства курорта «Охта Парк». Ранее в «Дне здоровья» на территории курорта приняли участие ребята из Тихвинского ресурсного центра.

Проект «Дни здоровья», реализуемый всесезонным курортом «Охта Парк» при содействии комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, является частью социального партнерства бизнеса и государства в интересах жителей Ленобласти.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2016, 19:57
Неделя здоровья Приморского района
2-11-2022, 11:18
Каток «Охта Парка» открылся первым в сезоне
11-06-2022, 16:42
Ленобласть получила новые гранты президента
11-05-2023, 15:08
В Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов
28-04-2016, 11:54
Поддержка сирот
7-11-2022, 14:41
Региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принял участие в конференции, посвященной карьерному проектированию

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 10:19
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате
0
86
Сегодня, 10:09
В поселке Усть-Ижора в ДТП пострадал 16-летний подросток на скутере и его пассажирка
0
166
Вчера, 13:40
В Ленобласти иномарка въехала в стоячий грузовик. Погибли водитель и пассажир легковушки
0
123
Вчера, 13:35
В Ленобласти иномарка съехал в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
Наверх