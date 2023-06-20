В Выборге Мультицентр объявил набор на переподготовку участников СВО

Ленинградский филиал Фонда «Защитника Отечества» на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге приглашает участников СВО и членов их семей на курсы профессиональной переподготовки.

Ленинградцы смогут бесплатно освоить две специальности: «1C: Склад» (срок обучения – 2 месяца) и «Компьютерная графика» (срок обучения – 2,5 месяца). Выпускникам программ гарантируется трудоустройство.

Обучение будет проходить на базе Выборгского филиала по адресу: г. Выборг, ул. Комсомольская д. 14. Телефоны приемной комиссии: +7 (921) 377-47-47, +7 (812) 643-16-31.

Справка

Программа «1С: Склад». Сфера профессиональной деятельности – государственные учреждения и частные компании, использующие информационные базы данных «1С» для складского учета. Оператору необходимо умение переносить информацию из первичной документации в базу данных, обрабатывать информацию, оформлять накладные и формировать отчеты.

Программа «Компьютерная графика». Сфера профессиональной деятельности – дизайн-студии, типографии, рекламные агентства, фотостудии, а также любые предприятия, в деятельности которых используются графические редакторы. Специалист научится разрабатывать рекламно-информационные материалы (визитные карточки, буклеты, листовки, плакаты), а также вносить изменения в существующие материалы и готовить их к печати.