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Питерец.ру » Общество » В Выборге Мультицентр объявил набор на переподготовку участников СВО

В Выборге Мультицентр объявил набор на переподготовку участников СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Мультицентр объявил набор на переподготовку участников СВО

Ленинградский филиал Фонда «Защитника Отечества» на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге приглашает участников СВО и членов их семей на курсы профессиональной переподготовки.

Ленинградцы смогут бесплатно освоить две специальности: «1C: Склад» (срок обучения – 2 месяца) и «Компьютерная графика» (срок обучения – 2,5 месяца). Выпускникам программ гарантируется трудоустройство.

Обучение будет проходить на базе Выборгского филиала по адресу: г. Выборг, ул. Комсомольская д. 14. Телефоны приемной комиссии: +7 (921) 377-47-47, +7 (812) 643-16-31.

Справка

Программа «1С: Склад». Сфера профессиональной деятельности – государственные учреждения и частные компании, использующие информационные базы данных «1С» для складского учета. Оператору необходимо умение переносить информацию из первичной документации в базу данных, обрабатывать информацию, оформлять накладные и формировать отчеты.

Программа «Компьютерная графика». Сфера профессиональной деятельности – дизайн-студии, типографии, рекламные агентства, фотостудии, а также любые предприятия, в деятельности которых используются графические редакторы. Специалист научится разрабатывать рекламно-информационные материалы (визитные карточки, буклеты, листовки, плакаты), а также вносить изменения в существующие материалы и готовить их к печати.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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