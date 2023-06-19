В Петербурге на Марсовом поле взяли частицу Вечного огня

Всероссийская акция «Путь Победы» набирает обороты. В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония по взятию частицы Вечного огня.
Мероприятие состоялось на Марсовом поле. На церемонии к участникам и добровольцам обратились с приветственными словами почётные гости: представитель аппарата Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Маргарита Горбунова, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Санкт-Петербурге Алексей Моисеев, Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный, ветеран Великой Отечественной войны Тарас Львович Гончаренко и другие.
В ходе церемонии под песню «От героев былых времен» в исполнении военного оркестра военнослужащий из числа роты Почётного караула взял фрагмент огня специальным факелом и передал его участникам движения «Волонтёры Победы». Добровольцы, финалисты конкурса «Путь Победы» Анна Деткова и Кристина Фихтнер в присутствии гостей церемонии и жителей Санкт-Петербурга зажгли свечи памяти и главную лампу, которая отправится в Волгоград.
После передачи частицы Вечного огня все участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Мероприятие завершилось автопробегом по центральным улицам города. Следующие мероприятия пройдут 19 июня в Москве, Смоленске, Керчи, Севастополе и Новороссийске.
Проект организует Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проекта включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утвержденный Правительством Российской Федерации.