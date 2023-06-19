В Петербурге на Марсовом поле взяли частицу Вечного огня

Всероссийская акция «Путь Победы» набирает обороты. В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония по взятию частицы Вечного огня.

Мероприятие состоялось на Марсовом поле. На церемонии к участникам и добровольцам обратились с приветственными словами почётные гости: представитель аппарата Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Маргарита Горбунова, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Санкт-Петербурге Алексей Моисеев, Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный, ветеран Великой Отечественной войны Тарас Львович Гончаренко и другие.

«Сегодня, когда весь мир стремится переписать историю наших Побед, очень важно её знать. Особенно важно изучать истории своей семьи, своего города, своей Родины. Акция «Путь Победы» дает возможность напомнить ещё раз всем о том, какую нелёгкую дорогу прошли наши деды и прадеды, подарив нам мир. Выражаю благодарность вам, ребята, за то, что вы делаете нужное и благородное дело», – сказала Маргарита Горбунова.

В ходе церемонии под песню «От героев былых времен» в исполнении военного оркестра военнослужащий из числа роты Почётного караула взял фрагмент огня специальным факелом и передал его участникам движения «Волонтёры Победы». Добровольцы, финалисты конкурса «Путь Победы» Анна Деткова и Кристина Фихтнер в присутствии гостей церемонии и жителей Санкт-Петербурга зажгли свечи памяти и главную лампу, которая отправится в Волгоград.

«Я очень хорошо помню свои эмоции, когда увидела списки победителей конкурса «Путь Победы». В первую очередь, это гордость, что именно мне с коллегой выпала честь привезти частицу Вечного огня из Санкт-Петербурга, города, который героически пережил годы блокады. И во-вторых, это чувство ответственности, поскольку подобная акция проводится впервые», – говорит Кристина Фихтнер.

«Для меня большая честь представлять родной Санкт-Петербург в такой важной акции. Могу честно сказать, что радость от победы в конкурсе перекрыли эмоции ответственности, осознанности и приятного волнения. Я считаю, что акция «Путь Победы» важна, прежде всего, из-за участия в ней молодого поколения. Она призвана напомнить нам о подвиге не только Сталинграда. Каждая частица Вечного огня привезена из городов-героев, выстоявших в страшные годы войны. Эти маленькие символы, от которых будет зажжена одна большая огненная картина, символизируют единство нашего народа перед общей опасностью в любой исторический период», – поделилась Анна Деткова.

После передачи частицы Вечного огня все участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Мероприятие завершилось автопробегом по центральным улицам города. Следующие мероприятия пройдут 19 июня в Москве, Смоленске, Керчи, Севастополе и Новороссийске.

Проект организует Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проекта включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утвержденный Правительством Российской Федерации.