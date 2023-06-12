От Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом стартовал автопробег в честь Дня России, организованный Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Участников акции приветствовал депутат Законодательного Собрания Алексей Зинчук.- Мы живем в самой прекрасной стране мира и в самом замечательном городе. И сейчас находимся перед зданием, в котором уже более сотни лет бьётся сердце российского парламентаризма. От имени Председателя Законодательного Собрания Александра Николаевича Бельского и всех депутатов поздравляю вас с праздником! С Днём России! - сказал законодатель.

Автопробег прошёл по маршруту: Исаакиевская площадь – ул. Большая Морская – Невский пр. – площадь Восстания – Лиговский пр. – Московские ворота.