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Питерец.ру » Общество » Низкая поддержка Беглова перед выборами вызывает панику его команды – Ходос

Низкая поддержка Беглова перед выборами вызывает панику его команды – Ходос

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Фото:
peterburg.one
Низкая поддержка Беглова перед выборами вызывает панику его команды – Ходос

Команда губернатора Александра Беглова начинает впадать в панику из-за предстоящих выборов. Ряд чиновников лишится своих постов, если губернатора не переизберут на второй срок.

Далеко не все подчиненные готовы пойти ко дну вместе со своим губернатором, считает политолог Сергей Ходос. Тот рассказал, что в правительстве вовсю развернута подготовка к выборам, но команда Беглова «в панике».

«Они понимают, что шансы Беглова на переизбрание крайне низкие, поскольку проблем в городе выше крыши, причем в самых разных сферах, плюс не утихают скандалы с провалами реформ – транспортной, мусорной, системы ЖКХ и так далее», — напомнил Ходос.

Политолог отметил, что по итогам выборов части чиновников все же придется искать новую работу, даже если Беглов одержит победу. Ходос не исключает, что после переизбрания губернатор устроит чистку в правительстве и избавится от подчиненных, чьи провалы отбрасывают тень на его репутацию.   

Ранее о низких шансах Беглова на переизбрание сообщила политолог Наталья Елисеева. По ее мнению, даже положительные шаги губернатора будут восприниматься со скепсисом из-за того, что Беглов успел наработать себе имидж неумелого управленца. А аналитик Илья Турманидзе отметил проблемы Беглова с поддержкой электората.

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