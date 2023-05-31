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Питерец.ру » Общество » В Выборге создадут станцию юных техников для детей и отделение по обучению управлению беспилотниками для взрослых

В Выборге создадут станцию юных техников для детей и отделение по обучению управлению беспилотниками для взрослых

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
От деревянных планеров до копий реальных самолетов и управления беспилотниками

От деревянных планеров до копий реальных самолетов и управления беспилотниками — Александр Дрозденко поддержал создание в Выборге станции юных техников для детей и отделения по обучению управлению беспилотниками для взрослых.

Для станции юных техников планируется выделить помещение  в зданиях бывшего военного городка в исторической части Выборга. Средства на проектирование и реконструкцию помещений выделит областной бюджет. 

«Кроме детских секций необходимо предусмотреть обучение в вечернее время для взрослых — эти навыки они могут использовать в охране леса, наблюдении за несанкционированными свалками, поиске потерявшихся», — сказал Александр Дрозденко. 

Секции авиамоделизма во Дворце творчества в Выборге работают с 2001 года. Сегодня здесь открыты четыре группы, в которых обучаются 62 ребенка от 7 до 18 лет. Воспитанники узнают об оборудовании и материалах, применяемых в авиастроении, инженерных и технологических основах авиамоделизма и авиастроения. Среди ребят есть и титулованные ученики. Так, в 2006 году Иван Шанин на первенстве России по кордовым моделям занял I место, стал победителем приоритетного национального проекта «Образование» и получил Грант Президента России.

В 2015 году Илья Шишакин на областном конкурсе детского технического творчества с проектом «Модель летательного аппарата «СУ-6» занял 3 место. Всего за последние пять лет воспитанники отделения заняли 19 призовых мест на областных соревнованиях по авиамодельному спорту, из них 8 — первых. В этом году 

Дворец творчества отмечает свой 75-летний юбилей.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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