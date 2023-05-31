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Питерец.ру » Общество » ЖК вместо зеленой зоны? Сквер возле Бумажного канала в Петербурге вновь выставили на аукцион

ЖК вместо зеленой зоны? Сквер возле Бумажного канала в Петербурге вновь выставили на аукцион

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Опубликовал: Андрей Якунин
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В Санкт-Петербурге повторно выставили на торги сквер на Бумажном канале

В Санкт-Петербурге повторно выставили на торги сквер на Бумажном канале. Жители квартала рискуют остаться без привычной им зоны отдыха, поскольку землю может выкупить очередной девелопер с проектом ЖК.

На выставленный на торги сквер обратило внимание движение «Живой Город», его активисты подчеркнули, что участок уже пытались продать раньше, но у чиновников ничего не вышло.

«И вот сейчас на сайте РАД новое объявление — сквер пытаются продать повторно на тех же условиях, прием заявок до 5 июня. Почему сделка сорвалась в первый раз, можно только догадываться», — сообщил «Живой город».

По информации активистов, сквер популярен у местных жителей, на его территории также находится спортплощадка. Сквер не так давно благоустроили и завезли хороший грунт и высадили клены. Теперь, вероятно, зеленая зона будет превращена в видовой престижный ЖК.

Ранее журналисты отметили, что за время губернаторства Александра Беглова в Смольном сложилось «строительное лобби». Чиновники раздают земли девелоперам, лишая горожан зеленых зон получают сверхприбыли. Показательна история сквера у школы №121 Калининского района. Если бы не вмешательство главы СК Александра Бастрыкина, зеленая зона в том районе исчезла.

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