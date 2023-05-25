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Питерец.ру » Общество » Петербург продолжает занимать первое место среди регионов РФ по количеству просроченных зарплат

Петербург продолжает занимать первое место среди регионов РФ по количеству просроченных зарплат

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Опубликовал: Андрей Якунин
0
Фото:
Freepik
Санкт-Петербург продолжает оставаться лидером «антирейтинга» по количеству просроченных заработных плат третий месяц подряд.

Санкт-Петербург продолжает оставаться лидером «антирейтинга» по количеству просроченных заработных плат третий месяц подряд. По данным Росстата, на начало мая общий объем задолженности Северной столицы составил 100,9 млн рублей.

Согласно результатам нового исследования, Петербург занял первое место по количеству задолженностей заработных плат. Отмечается, что общая сумма долгов во всех регионах России составляет 695,5 млн рублей, в то время как объем просроченных зарплат в Северной столице составляет 114,4 млн рублей – 14,5% от всероссийского показателя.

Стоит отметить, что лидером «антирейтинга» Петербург под руководством губернатора Александра Беглова остается уже третий месяц подряд. По мнению аналитиков, причиной сложившейся ситуации стал высокий уровень безработицы, который также подрывает экономическое благополучие населения.

Ранее Беглов подвергся критике из-за отстраненности от проблем в сфере трудоустройства Петербурга.

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