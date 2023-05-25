В Ленобласти дан старт соревнованиям по воздухоплаванию

В Приозерске дан старт областным спортивным соревнованиям по воздухоплаванию.

Спортивные состязания аэростатов пройдут без зрителей, однако для желающих увидеть красочное мероприятие сегодня, в день открытия, подготовлена насыщенная программа: концерт, розыгрыш призов, представление пилотов-участников, а также выступление танцевального коллектива. Аэростаты с пилотами в небо над 47 регионом будут взлетать в течение всей недели.

Участниками первого регионального чемпионата стали пилоты не только из Ленинградской, но также из Московской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Судейскую коллегию возглавил президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло.

Для областных пилотов чемпионат – главное событие, поскольку по его итогам сформируется сборная для участия во всероссийских соревнованиях, а также будут присваиваться спортивные разряды.