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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы подарили Беглову на 67-летие билет в Баку и пожелали не возвращаться

Петербуржцы подарили Беглову на 67-летие билет в Баку и пожелали не возвращаться

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Фото:
regionvoice.ru
Петербуржцы оригинально поздравили губернатора Александра Беглова с 67-летием

Петербуржцы оригинально поздравили губернатора Александра Беглова с 67-летием. Он отмечает День рождения 19 мая. Ему купили билет до родного города Баку в один конец и обещали проводить «в последний путь».

Пока лояльные Смольному издания хвалят «управленческий» талант Беглова, петербуржцы решили «преподнести» по-настоящему важный подарок и купили ему авиабилет бизнес-класса до малой родины. Возвращение губернатора обратно билет не предусматривает.

Жители города пожелали губернатору удачно добраться до Баку, попутного ветра и даже выразили готовность проводить его «в последний путь всем двором».

«Уважаемый Александр Дмитриевич, желаю, чтобы люди к Вам относились так же, как и Вы относитесь к нашему городу. И еще, вспомните, чем Вы поздравляли наших ветеранов 9 мая. Поэтому случаю мясная нарезка за 70 рублей по акции – самое заслуженное Вам к билету в родной Баку», — пишут в соцсетях петербуржцы.

Ранее СМИ отмечали, что пока лояльные Смольному медиа и ТГ-каналы называют именинника едва ли не лучшим градоначальником Северной столицы, петербуржцы настойчиво рекомендуют тому искать новое место работы и подальше от Петербурга.

Источник: ГОЛОС РЕГИОНОВ

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