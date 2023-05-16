Студент Корабелки примет участие в экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023»

Магистр кафедры гидрофизических средств поиска СПбГМТУ Артём Пономарёв отправится в 16-ю экспедицию, которая пройдет с 23 июня по 14 июля на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов».

В этом году на конкурс для участия в рейсе АПУ-2023 от исследователей и студентов поступило более 150 заявок. В результате в научном походе примут участие 55 человек из 16 научных и образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Норильска. Студент Корабелки Артём Пономарёв во время экспедиции будет проводить гидроакустические измерения в условиях арктических морей.

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" пройдет по маршруту: Архангельск - остров Колгуев - остров Вайгач - Русская Гавань (Новая Земля) - Оранские острова - мыс Желания (Новая Земля) - Ледяная Гавань (Новая Земля) - остров Сосновец - Архангельск.