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Питерец.ру » Общество » Решил пойти на второй срок? Активисты «Города перемен» обратили внимание на появившиеся в Сети «листовки» с Бегловым

Решил пойти на второй срок? Активисты «Города перемен» обратили внимание на появившиеся в Сети «листовки» с Бегловым

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Опубликовал: Андрей Якунин
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ВКонтакте
Решил пойти на второй срок? Активисты «Города перемен» обратили внимание на появившиеся в Сети «листовки» с Бегловым

Участники движения «Петербург — город перемен» опубликовали ироничный видеоролик под названием «Продлевать будем?» после появления в соцсетях материалов с портретами губернатора Петербурга Александра Беглова. Активисты отметили, что графический контент похож на агитационные листовки, которые могут быть либо «утекшей» частью предвыборной компании, либо провокацией.

«Помолодевшее лицо, взгляд в сторону, хитрая улыбка. Все это говорит о том, что изображенный что-то задумал. А не решил ли губернатор Беглов пойти на второй срок?» —спросила одна из участниц движения.

Решил пойти на второй срок? Активисты «Города перемен» обратили внимание на появившиеся в Сети «листовки» с Бегловым

Активисты решили понять, действительно ли Беглов решился пойти на второй срок и рассчитывает на благоприятный для себя исход. Они обратились к экспертам. Так, политолог Максим Юшкевичус отметил, что у петербуржцев низкое доверие к Беглову, ведь губернатор не выполнил практически ни одно предвыборное обещание. По его словам, на месте градоначальника лучше доказывать свою эффективность делами, а не листовками.

Активисты также опросили жителей Петербурга. Они заявили, что больше не хотят видеть Беглова губернатором, так как он «не на своем месте», «непонятно, чем занимается», «много болтает, мало делает» и просто «бесполезный».

«Среди политологов нет единого мнения, почему листовки появились в Сети. Действительно ли это подготовка к выборам, или провокация. Важно отметить, что в агитации указан 2023 год. Поскольку по закону выборы должны быть объявлены не позднее, чем за три месяца до дня голосования, не означает ли это, что выборы пройдут в нынешнем году? В распоряжении губернатора есть почти месяц, чтобы определиться, готов ли он идти на выборы осенью 2023 года», — отметили в «Городе перемен».

СМИ ранее сообщили, что 64% петербуржцев готовы проголосовать против Беглова на губернаторских выборах.

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