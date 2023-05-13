Решил пойти на второй срок? Активисты «Города перемен» обратили внимание на появившиеся в Сети «листовки» с Бегловым

Участники движения «Петербург — город перемен» опубликовали ироничный видеоролик под названием «Продлевать будем?» после появления в соцсетях материалов с портретами губернатора Петербурга Александра Беглова. Активисты отметили, что графический контент похож на агитационные листовки, которые могут быть либо «утекшей» частью предвыборной компании, либо провокацией.
Активисты решили понять, действительно ли Беглов решился пойти на второй срок и рассчитывает на благоприятный для себя исход. Они обратились к экспертам. Так, политолог Максим Юшкевичус отметил, что у петербуржцев низкое доверие к Беглову, ведь губернатор не выполнил практически ни одно предвыборное обещание. По его словам, на месте градоначальника лучше доказывать свою эффективность делами, а не листовками.
Активисты также опросили жителей Петербурга. Они заявили, что больше не хотят видеть Беглова губернатором, так как он «не на своем месте», «непонятно, чем занимается», «много болтает, мало делает» и просто «бесполезный».
СМИ ранее сообщили, что 64% петербуржцев готовы проголосовать против Беглова на губернаторских выборах.