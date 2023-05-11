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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пенсионерке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина

В Петербурге пенсионерке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС.Ру
Петербурженке дали 2 года условно за записку на могиле родителей Путина

Сегодня Приморский районный суд Петербурга признал пенсионерку Ирину Цыбаневу виновной в осквернении мест захоронения (ч. 2 ст. 244 УК) и назначил наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

В октябре прошлого года Цыбанева оставила у могилы родителей президента Владимира Путина записку с негативными высказываниями про главу государства.

Помимо условного лишения свободы, Цыбаневой назначили испытательный срок 2 года. Ей будет запрещено покидать город без уведомления надзорного ведомства. Также ее обязали каждый месяц отмечаться у силовиков.

Адвокат Вероника Карагодина, которая представляла интересы Цыбаневой, просила вынести оправдательный приговор. Обжаловать решение не планирует, рассказала ЗАКС.Ру Карагодина, поскольку считает его "гуманным".

Напомним, события, послужившие поводом для уголовного дела, произошли накануне дня рождения президента, 6 октября. После просмотра новостей Цыбанева решила отправиться на Серафимовское кладбище. Записку, в которой были негативные слова о Путине, она свернула в трубочку и воткнула в землю рядом с могилой. Позже бумажку обнаружил охранник, который обратился к полицейским. Цыбаневу в скором времени вычислили по камерам видеонаблюдения. Сама осужденная объясняла свои действия "криком души". Облик самого места захоронения не изменился.

Источник: ЗАКС.Ру
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