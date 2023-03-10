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Питерец.ру » Общество » Эксперт по ЖКХ раскрыл главную причину регулярных «снежных коллапсов» в Петербурге

Эксперт по ЖКХ раскрыл главную причину регулярных «снежных коллапсов» в Петербурге

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Эксперт по ЖКХ раскрыл главную причину регулярных «снежных коллапсов» в Петербурге

«Снежные коллапсы» регулярно окутывают Санкт-Петербург из-за безразличия чиновников Смольного, заявил эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Виктор Федорук.

По его словам, администрация Петербурга не ставит себе цель грамотно организовать уборку снега. Среди других причин провала зимней уборочной кампании Федорук упомянул проблемы с выплатой коммунальщикам премий за переработку. Эксперт считает, что дворники готовы работать больше, если их время согласятся оплачивать дополнительно.

«Но для этого нужно желание руководства города, чтобы эту работу поставить на нормальные рельсы, чтобы все это заработало», - пояснил Федорук.

В качестве хорошего примера эксперт по ЖКХ привёл Москву, где коммунальщики убирают снег с улиц круглые сутки.

Достойные зарплаты петербургским коммунальщикам уже несколько лет обещает губернатор Александр Беглов. В последний раз Смольный предлагал им 49 тысяч рублей в месяц. В то же время СМИ выяснили, что на деле дворники получают менее 29 тысяч рублей.

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