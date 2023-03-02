В Петербурге активисты партпроекта «Безопасные дороги» провели праздничную акцию «Весна идёт, весне – дорогу!»

В первый день весны на Светлановской площади Северной столицы прошла акция «Весна идёт, весне – дорогу!». Активисты партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» вместе с Всероссийским обществом автомобилистов и ГИБДД Выборгского района в числе первых поздравили дам за рулём с весенними праздниками.

Женщин, управляющих автомобилями, останавливали не для проверки документов, а чтобы поздравить с началом весны и приближающимся 8 Марта. Автоледи получали не только цветы, но и специально разработанные памятки по безопасному вождению автомобиля весной.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов напомнил, что акция поздравления женщин-водителей с Международным женским днем является традиционной для Санкт-Петербурга и проходит в начале весны уже несколько лет подряд.