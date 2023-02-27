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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти создается единая танция скорой медицинской помощи

В Ленобласти создается единая танция скорой медицинской помощи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
В регионе формируется единая областная Станция скорой медицинской помощи

В регионе формируется единая областная Станция скорой медицинской помощи.

«Преобразования проводятся в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, согласно которым во всех регионах объединяются отделения скорой помощи, диспетчерские службы и территориальные центры медицины катастроф. В состав областной Станции уже вошли отделения Всеволожска, Токсово, Сертолово и Кировска ― таким образом, станция оказывает скорую помощь примерно 30% населения Ленобласти. С 1 апреля планируется присоединение к станции ещё одного отделения скорой помощи ― Выборгского. Наша задача ― автоматизировать работу диспетчерской службы и сократить время доезда медицинских бригад», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Сегодня уже создана единая диспетчерская станция для централизованного приема вызовов. Это позволило сократить время от звонка «в скорую» до передачи информации бригаде ― сейчас оно составляет менее одной минуты. До 14-16 секунд сократилось среднее время дозвона до диспетчера.

Появилась возможность централизованного оперативного управления бригадами. Все автомобили скорой оборудованы ГЛОНАСС. Дислокацию каждой бригады видит диспетчер в режиме онлайн. При необходимости для медицинской эвакуации направляется вертолет санитарной авиации.

С момента объединения отделений укрепляется и материально-техническая база, привлекаются кадры. Сегодня на линиях работают автомобили не старше пяти лет, а количество бригад во Всеволожском и Кировском районах увеличено на 6. Ежедневно по всей области медики выполняют до 2 тысяч выездов.

Источник: Администрация Ленобласти
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