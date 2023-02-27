В Ленобласти создается единая танция скорой медицинской помощи

В регионе формируется единая областная Станция скорой медицинской помощи.
Сегодня уже создана единая диспетчерская станция для централизованного приема вызовов. Это позволило сократить время от звонка «в скорую» до передачи информации бригаде ― сейчас оно составляет менее одной минуты. До 14-16 секунд сократилось среднее время дозвона до диспетчера.
Появилась возможность централизованного оперативного управления бригадами. Все автомобили скорой оборудованы ГЛОНАСС. Дислокацию каждой бригады видит диспетчер в режиме онлайн. При необходимости для медицинской эвакуации направляется вертолет санитарной авиации.
С момента объединения отделений укрепляется и материально-техническая база, привлекаются кадры. Сегодня на линиях работают автомобили не старше пяти лет, а количество бригад во Всеволожском и Кировском районах увеличено на 6. Ежедневно по всей области медики выполняют до 2 тысяч выездов.