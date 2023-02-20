ента новостей

11:11
Что с модернизацией поликлиник?
10:39
Поговорят о важном с родителями
10:23
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля
10:19
В центре Петербурга задержан хулиган, применивший в ходе драки травматическое оружие
10:04
«Газпром» будет активно работать с КНР
09:55
Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии
09:49
В Ленобласти после пожара в доме обнаружено обгоревшее тело человека
09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
23:31
Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3
20:17
СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате
17:15
В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении АЗС
15:21
В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга
15:10
После резонанса в СМИ СК РФ решил возобновить проверки по «Даче Фаберже» в Петербурге
13:58
В Петербурге задержали грабителя
13:16
Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:40
У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет
12:33
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей
12:19
В Петербурге 73-летняя сотрудница института отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей
12:16
На Васильевском острове в квартире нашли окровавленные труп предпринимателя
12:12
Северная Корея заявила, что провела внезапные испытания межконтинентальных баллистических ракет
15:54
В Кировске пенсионерка поверив в историю о «близкой в ДТП» отдала аферистам 180 тысяч рублей
15:47
Ленобласть поддерживает участников СВО телемарафоном
15:46
В Гатчине у сотрудника Газпрома угнали дорогой автомобиль
13:18
«Дом Басевича можно восстановить!» — активисты рассказали о выводах экспертизы СК РФ
12:08
В Сертолово лжеводопроводчик «проверил» счетчики у пенсионерки за 280 тысяч рублей
12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
11:58
В Ленобласти 83-летней пенсионерке с Украины вручён российский паспорт
11:19
Льготникам подключат газ
07:22
Смартфоны влияют на речь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Поговорят о важном с родителями

Поговорят о важном с родителями

0
63
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mir24.tv
Планируют проводить «Разговоры о важном» для родителей

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране могут начать проводить «Разговоры о важном» для родителей. Такая идея возникла в Министерстве просвещения. В настоящий момент она находится на стадии проработки.

Важно определиться, как именно будут проходить такие встречи. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что такие встречи должны быть интересны родителям. Так что предстоит решить непростую задачу.

Напоминаем, что «Разговоры о важном» появились в школах с начала этого учебного года. Они проходят каждую неделю в 5-11 классах. Эти встречи нужны для патриотического воспитания подрастающего поколения. Необходимо, что у детей формировались правильные ценности. Такой формат действует в школах Петербурга и других городов России.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2022, 14:14
«Разговоры о важном» от спикера: Александр Бельский рассказал школьникам о семейных ценностях
26-04-2022, 09:09
В школах появился гимн
31-10-2022, 19:03
В Ленобласти проведут патриотический урок ко Дню народного единства
15-01-2021, 09:16
Смешанный формат
17-10-2016, 18:52
Недавно прошел день открытых дверей в Петербургских школах
28-07-2020, 10:08
«Дистанционки» не будет?

Происшествия на дорогах

0
47
Сегодня, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
0
115
Вчера, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
189
18-02-2023, 12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
0
183
17-02-2023, 11:52
В Киришах водитель "Газели" погиб при столкновении с иномаркой
Наверх