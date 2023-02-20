Поговорят о важном с родителями

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране могут начать проводить «Разговоры о важном» для родителей. Такая идея возникла в Министерстве просвещения. В настоящий момент она находится на стадии проработки.

Важно определиться, как именно будут проходить такие встречи. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что такие встречи должны быть интересны родителям. Так что предстоит решить непростую задачу.

Напоминаем, что «Разговоры о важном» появились в школах с начала этого учебного года. Они проходят каждую неделю в 5-11 классах. Эти встречи нужны для патриотического воспитания подрастающего поколения. Необходимо, что у детей формировались правильные ценности. Такой формат действует в школах Петербурга и других городов России.