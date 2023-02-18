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Питерец.ру » Общество » Ленобласть поддерживает участников СВО телемарафоном

Ленобласть поддерживает участников СВО телемарафоном

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
18 февраля на телеканале ЛенТВ24 стартует благотворительный марафон в поддержку военнослужащих из Лен области

18 февраля на телеканале ЛенТВ24 стартует благотворительный марафон в поддержку военнослужащих из Ленинградской области — здесь покажут материалы о бойцах и волонтерах.

Телемарафон продлится до 23 февраля — Дня защитника Отечества. В эфире показывают сюжеты, посвященные нашим бойцам, которые сражаются за Победу. Выходят материалы о жизни в новых регионах России. С 20 по 22 февраля с 15.15 до 15.45 в эфире телеканала — программы о представителях общественных организаций, органов власти, добровольцах и жителях Ленинградской области, которые помогают соотечественникам. К эфиру из разных городов страны присоединятся Николай Валуев, Светлана Журова, Игорь Саруханов, Наталья Сенчукова и группа «Дюна».

На средства, собранные во время марафона, будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы — то, что сейчас пригодится нашим защитникам. Для участия можно перейти по ссылке — https://pobeda.onf.ru/ — выбрать в списке Ленинградскую область и нажать «Поддержать регион».

Источник: Администрация Ленобласти
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