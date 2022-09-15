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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Отношения » Помощь семьям во время кризиса

Помощь семьям во время кризиса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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В жизни любой семьи периодически возникают кризисы.

В жизни любой семьи периодически возникают кризисы. С некоторыми из них муж и жена успешно справляются, после чего их взаимоотношения переживают новый подъем. Но не во всех случаях возможен такой сценарий. Иногда семьи не могут справиться со случившимся самостоятельно. При таком раскладе лучше обратиться за помощью к специалисту.

Кризис может быть обусловлен разными причинами:

  • бытовые и финансовые неурядицы;
  • проблемы во взаимоотношениях с детьми;
  • сексуальная неудовлетворенность;
  • факт измены;
  • обида, ссоры, напряженность.

Кризис как естественное явление

Сам по себе кризис не является чем-то ужасным. Это обычное явление, которое периодически возникает в жизни супругов. Такое нередко происходит после рождения ребенка, при переезде в другой город и в других обстоятельствах.

Кризис возникает из-за того, что у семьи меняется уклад жизни. В такие моменты возрастает напряжение, а былые чувства угасают. Если грамотно подходить к таким ситуациям, отношения переживут обновление.

Правильное поведение во время кризиса становится залогом успешного выхода из него. Но как быть в тех случаях, если ситуация усугубилась? Возможно, семейную пару захлестнула банальная бытовуха и целый ворох других проблем. Или кто-то уже завел интрижку на стороне, в результате чего нависла угроза развода.

Причина проблем      

Главная проблема связана не с теми ситуациями, через которые проходят люди, а в неправильной реакции на эти обстоятельства. Сталкиваясь с трудностями, мы можем искать выход или же начинаем обвинять другого человека.

Во втором случае муж видит причину всех своих бед в жене, а она, наоборот – считает виноватым его. Если же люди намерены сохранить брак, то им нужен тот, кто поможет взглянуть на ситуацию совершенно под другим углом.

Помощь психолога

Друзья и родители далеко не всегда способны оказать нужную помощь. Особенно в ситуации, когда эти люди сами не смогли спасти свою семейную лодку от жизненного шторма.

Успешно преодолеть кризис в браке поможет семейный психолог. Благодаря помощи такого специалиста, многие люди решили проблему во взаимоотношениях, справились с депрессией и гнетущим чувством одиночества.

Когда возникла проблема, ее следует решать. Но обращаться лучше к тем людям, кто, действительно, вам поможет. Воспользуйтесь услугами профессионала. Ознакомьтесь с информацией на сайте dmitriy-sobolev.ru.

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