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Питерец.ру » Экономика » Активно борются с раком

Активно борются с раком

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.aif.ru
Сколько выделят на амбулаторные лекарства от рака?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличили сумму, которую выделят на амбулаторные лекарства для онкольных. В Комздраве заявили, что в 2023 году на эти цели пойдет 6,5 млрд руб.

В прошлом году на препараты для раковых больных, лечащихся амбулаторно, выделяли 4,7 млрд руб., в 2021 году – и вовсе 1,2 млрд. руб. Так что объем финансирования в этой сфере растет. Что касается лекарств для стационаров, медучреждения приобретают их самостоятельно. Это происходит в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Онкозаболевания – одна из проблем современного общества. К сожалению, наша жизнь состоит из множества стрессов. Сказывается и ухудшение экологии. Поэтому раковых больных становится больше.

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