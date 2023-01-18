Активно борются с раком

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличили сумму, которую выделят на амбулаторные лекарства для онкольных. В Комздраве заявили, что в 2023 году на эти цели пойдет 6,5 млрд руб.

В прошлом году на препараты для раковых больных, лечащихся амбулаторно, выделяли 4,7 млрд руб., в 2021 году – и вовсе 1,2 млрд. руб. Так что объем финансирования в этой сфере растет. Что касается лекарств для стационаров, медучреждения приобретают их самостоятельно. Это происходит в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Онкозаболевания – одна из проблем современного общества. К сожалению, наша жизнь состоит из множества стрессов. Сказывается и ухудшение экологии. Поэтому раковых больных становится больше.