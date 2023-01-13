Где самые вежливые водители?

«Питерец.ру» сообщает, что в стране проводился опрос с целью выявления наиболее вежливых водителей. Мероприятие началось в октябре прошлого года и завершилось на днях. В опросе приняли участие 13 тыс. граждан из разных регионов России.

Оказалось, что самыми вежливыми считаются московскими водители. На 2 месте оказались их петербургские коллеги. В топ-3 также вошли водители из Краснодара. При этом самыми бескультурными оказались казанские и новосибирские водители.

При определении этого рейтинга учитывалось несколько факторов. Это соблюдение скорости, готовность пропускать пешеходов на дороге, а также аккуратная езда в сложных погодных условиях. Хотя рейтинг и несет в себе некоторый элемент субъективности, приятно, что петербургские водители находятся в числе лидеров.