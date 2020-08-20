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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы не любят семечки

Петербуржцы не любят семечки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
russian7.ru
Петербуржцев не оказалось в числе любителей семечек

«Питерец.ру» сообщает, что в России провели исследование относительно любви к семечкам. Для опроса были выбраны два десятка городов. Интересно, что на последнем месте оказался Петербург.

Получается, что в Северной столице семечки в основном не любят. Что касается особых ценителей этого продукта, то ими оказались жители Ростова, Краснодара и Москвы. Эти города стали лидерами данного рейтинга. В первую пятерку также вошли Иваново и Тамбов.

Опрос проводился агентством «Зум Маркет». В качестве метода использовался вариант с телефонным интервью. В этом опросе приняло участие 2400 человек. 74% из них любят грызть семечки дома, 24% делают это на улице, 2% – во время работы. Так жители России относятся к семечкам.

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