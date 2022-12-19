Пирог не захотел платить

Депутаты – люди состоятельные. Но иногда парламентарии допускают ошибки и ведут себя неподобающим образом. К сожалению, среди них оказался экс-боксер Дмитрий Пирог. Он попал в неприятную ситуацию в ресторане аэропорта «Пулково».

Пирог смотрел там футбол в компании друзей. Когда он узнал, что за это необходимо заплатить 20 тыс., то отказался платить. В итоге Дмитрий был задержан полицией. Получился довольно неприятный инцидент.

По данным «Питерец.ру», бывший боксер не стеснялся в выражениях и несколько переборщил. В итоге полицейские были вынуждены повязать молодого парламентария. Посмотрим, чем закончится эта история.

Вряд ли у Пирога будут какие-то серьезные неприятности. Но подобные истории не красят наших парламентариев.