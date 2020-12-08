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Питерец.ру » Общество » Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти

Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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9 декабря стартует областная кольцевая выставка «НЕТ коррупции! Вместе мы сила!»

9 декабря на онлайн-площадке Ленинградской областной универсальной научной библиотеки стартует областная кольцевая выставка «НЕТ коррупции! Вместе мы сила!», посвященная Международному Дню борьбы с коррупцией.

Виртуальная экспозиция расскажет об истории борьбы с коррупцией в России и способах противодействия этому явлению сегодня. Отдельно будет представлен раздел с материалами по формированию у молодежи негативного отношения ко всем проявлениям коррупции.
Выставка «НЕТ коррупции! Вместе мы сила!» откроется на сайте Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 9 декабря в 12.00.

Источник: Администрация Ленобласти
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