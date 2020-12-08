Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти

9 декабря на онлайн-площадке Ленинградской областной универсальной научной библиотеки стартует областная кольцевая выставка «НЕТ коррупции! Вместе мы сила!», посвященная Международному Дню борьбы с коррупцией.

Виртуальная экспозиция расскажет об истории борьбы с коррупцией в России и способах противодействия этому явлению сегодня. Отдельно будет представлен раздел с материалами по формированию у молодежи негативного отношения ко всем проявлениям коррупции.

Выставка «НЕТ коррупции! Вместе мы сила!» откроется на сайте Ленинградской областной универсальной научной библиотеки 9 декабря в 12.00.