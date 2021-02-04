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Питерец.ру » Политика » Борьбу с коррупцией усилили

Борьбу с коррупцией усилили

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47
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Парламентарии приняли закон о противоборстве коррупции

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа приняли закон, целью которого является противодействие коррупции. Этот законопроект был принят в третьем чтении, и теперь он направлен на подпись губернатору Беглову.

Борьба с коррупцией – одна из злободневных тем не только для Петербурга, но и для всей России. Усиление мер борьбы с этим негативным явлением – это хорошо. Однако, как показывает практика, коррупции от этого меньше не становится.

В нашей стране борьба с коррупцией часто носит декларативный характер. Провозглашаются лозунги, но реальных дел простые жители не видят. Вроде бы в последние годы появляются громкие уголовные дела, связанные с коррупцией. Но ситуация все равно не улучшается, и это зло продолжает процветать.

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