Сотрудники «КСП «Волна» раскритиковали экс-сотрудника за неприятную правду о грубых нарушениях на производстве

Активист Павел Бойченко опубликовал интервью с бывшим сотрудником «КСП «Волна». В нем раскрывалась «изнанка» работы. Публикацией поделилось сообщество «Школьный Ревизорро», где начали появляться негативные комментарии в адрес мужчины. Однако оказалось, что часть из этих комментаторов оказалась связана с комбинатом.

Так, некая Елена Грицай заявила, что интервью проплачено. Однако позже выяснилось, что она является инженером-технологом предприятия «КСП «Волна». У нее в друзьях оказался другой недовольный пользователь, Инна Тарасова. Журналистам не удалось найти информацию о ней в открытых источниках. Однако, судя по комментариям, она связана с компанией.

На «проплаченность» интервью указала и некая Инна Новикова. По очередному совпадению, она оказалась замдиректора предприятия. Как сообщают СМИ, Новикова в 2021 году купила автомобиль BMW X1 18D. Его стоимость составляет 2,7 млн рублей.

Примечательно, что лайки к комментариям ставила и некая Елена Петрова. Она является заведующей производством школы №691 Невского района. Там же работает поваром Алексей Петров. Судя по комментариям в профиле женщины, ее мужа зовут Михаил. Отчество Петрова – Михайлович.

Стоит отметить, что, наиболее вероятно, Петрова на своей должности не так давно. В 2017 году она была только буфетчицей. Однако минимум с 2019 года она передвигается на Volvo XC60 II. Стоимость машины – около 3 млн рублей.

Таким образом, зарплата некоторых сотрудников «КСП «Волна» не соответствует их приобретениям. Не исключено, что именно поэтому они активно защищают этот комбинат.