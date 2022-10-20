Бывший руководитель УСП Барабанщиков заплатит административный штраф 250 тысяч рублей

Куйбышевский суд Петербурга назначил экс-главе Управления социального питания Алексею Барабанщикову административный штраф в размере 250 тысяч рублей. Уголовное дело в его отношении решено прекратить.

Барабанщиков стал фигурантом уголовного дела в ноябре 2021 года после заявлений в СМИ о наличии коррупции в системе социального питания и бездействии Смольного. Экс-чиновника обвиняли по статье 165 УК РФ в том, что он, якобы, причастен к тому, что один из принадлежащих Смольному комбинатов школьного питания получил выгодные госконтракты.

Но сторона обвинения так и не смогла представить суду весомых доказательств вины Барабанщикова. Плюс сама формулировка вызвала сомнения экспертов. Занимая пост главы Управления соцпитания, он никак не мог повлиять на ход торгов, потому что их регламент контролировал Комитет по госзаказу Петербурга.

Примечательно, что губернатор Александр Беглов уволил Барабанщикова с поста еще до вынесения официальных решений. При этом экс-чиновника ранее на эту должность рекомендовал сам градоначальник.

Тему коррумпированности сферы соцпита Северной столицы прокомментировал и предприниматель Евгений Пригожин. Он отметил, что комбинаты питания стремятся как можно быстрее нажиться на отрасли, а чиновники в Смольном проявляют безразличие к ситуации.