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Питерец.ру » Общество » Грубые нарушения на конкурсе по передаче Конюшенного ведомства в Петербурге заинтересовали УФАС

Грубые нарушения на конкурсе по передаче Конюшенного ведомства в Петербурге заинтересовали УФАС

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Опубликовал: Anton78
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Грубые нарушения на конкурсе по передаче Конюшенного ведомства в Петербурге заинтересовали УФАС

Программа по аренде Конюшенного ведомства «Рубль за метр» заинтересовала многие петербургские компании, однако в финале конкурса, который состоялся 30 мая, оказались лишь две — ООО «СПб Развитие» и ООО «Бахчисарай».

По удивительному стечению обстоятельств, обе фирмы объединяет один бенефициар. Эту информацию без труда можно найти в открытых источниках, однако чиновники Комитета имущественных отношений Петербурга допустили компании к конкурсу, который продлился 18 минут. Участники сделали всего три хода, увеличив стартовую сумму лишь на 437 499 рублей.

Ситуацией заинтересовалась петербургская УФАС после жалобы со стороны компании «Альфа». Уже второе заседание по этому поводу пройдет 2 июня. Если неправомерность действий чиновников будет доказана, итоги состоявшегося конкурса могут быть аннулированы на фоне грубых нарушений антимонопольного законодательства. 

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