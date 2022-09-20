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Питерец.ру » Общество » В Петербурге планируют заменить до 80% контактно-кабельной сети

В Петербурге планируют заменить до 80% контактно-кабельной сети

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
За два года в Петербурге хотят заменить до 80% контактно-кабельной сети для наземного транспорта

К 2024 году петербургские чиновники планируют заменить примерно 80% контактно-кабельной сети, которую используют трамваи и троллейбусы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника комитета по транспорту Дениса Усанова. Кроме того, за ближайшие 27 месяцев ожидается замена 64 км трамвайных путей и трех четвертей оборудования тяговых подстанций. Все перечисленное на сегодняшний день пребывает в изношенном состоянии.

В свою очередь, подведомственное комитету ГУП "Горэлектротранс" ближе к 2029 году должно завершить полную модернизацию своей инфраструктуры. По данным зампреда комтранса Рената Ягудина, к этому времени город получит почти 600 трамваев и столько же троллейбусов, причем треть новых троллейбусов будет обладать способностью автономного увеличенного хода.

Наконец, в ближайшие годы чиновники обещают организовывать для наземного общественного транспорта все новые и новые обособленные полосы движения.

Источник: ЗАКС.ру
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