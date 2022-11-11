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Питерец.ру » Общество » На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность

На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность

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59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На мосту через реку Тосна на трассе М-10 ограничат пропускную способность в направлении Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре  642 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, в Тосненском городском поселении Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по восстановлению модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон на мосту через реку Тосна, на федеральной трассе М-10 в период с 15 ноября по 5 декабря будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.          

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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