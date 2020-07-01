ента новостей

15:48
Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»
09:39
Депутат лишился мандата
09:18
Два заведения оштрафованы
17:50
Памфилова – против провокаций на голосовании в Санк-Петербурге
12:11
В Ленобласти загорелся туристический автобус
11:00
Это должен знать каждый!
10:31
На севере Петербурга дети подожгли три иномарки
10:15
Вишневский не верит
09:50
Поправкам быть
16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
16:41
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов
12:17
Открытие фонтана «Слава»
12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
12:00
Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни
11:50
В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью
11:29
В Купчино задержан наркоторговец
11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
11:21
В Петербурге лже-электрики обокрали пенсионерку
10:47
Пострадали ж/д и водные перевозки
09:38
Почему не открывают ТЦ «Мега»?
23:19
Бикфалви стал центральной фигурой матча «Урала» и «Тамбова»
10:01
Когда откроется Петергоф?
09:27
Кто-то уже проголосовал
19:26
В Конюшенном ведомстве может появиться музей истории архитектуры Петербурга
19:22
Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов
15:41
Многодетные семьи на особом контроле
14:32
В Пулково ветеринарный контроль прошли кенгуру Беннетта и игрунка
14:30
В Ленобласти уничтожили партию потенциально небезопасной корюшки
14:25
В Петербурге отпразднуют День молодежи
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Депутат лишился мандата

Депутат лишился мандата

0
88
Опубликовал: Евгений Панычев
+1
Фото:
freeimages.com
Депутат муниципального образования намерен восстановить свой мандат

Депутат муниципального образования «Морские ворота» Сергей Винниченко был лишен мандата. Причем, по словам парламентария, это решения является незаконным. Причиной для такого решения стала декларация о доходах, которая, якобы, оказалась утерянной. Но депутат заявляет, что подавал ее вовремя.

Винниченко подчеркивает, что решение лишить его мандата принималось на заседании, в котором участвовали только члены «Единой России». Причем это все происходило в момент отъезда парламентария. Он также заявляет, что для лишения депутатских полномочий нужно представление губернатора. Это требование закона в данном случае выполнено не было. Так что теперь Винниченко намерен добиться восстановления своего мандата через суд. Но парламентарий подчеркнул, что на это потребуется много времени.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-03-2013, 15:34
Винниченко уходит в генеральную прокуратуру
8-07-2014, 15:10
Парламентария от ЛДПР смутила картинка на сторублевой купюре
21-03-2019, 14:29
Грудинин не станет депутатом Госдумы: у Зюганова не нашлось слов
25-04-2016, 10:16
Нотяг продолжит работу даже в СИЗО
13-09-2018, 15:51
Депутат ЗакС намерен решить «закон о тишине»
2-04-2020, 09:27
Как поддержать общепит?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
209
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
325
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
649
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
716
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
Наверх