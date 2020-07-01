Депутат лишился мандата

Депутат муниципального образования «Морские ворота» Сергей Винниченко был лишен мандата. Причем, по словам парламентария, это решения является незаконным. Причиной для такого решения стала декларация о доходах, которая, якобы, оказалась утерянной. Но депутат заявляет, что подавал ее вовремя.

Винниченко подчеркивает, что решение лишить его мандата принималось на заседании, в котором участвовали только члены «Единой России». Причем это все происходило в момент отъезда парламентария. Он также заявляет, что для лишения депутатских полномочий нужно представление губернатора. Это требование закона в данном случае выполнено не было. Так что теперь Винниченко намерен добиться восстановления своего мандата через суд. Но парламентарий подчеркнул, что на это потребуется много времени.