В поселке Янино-1 пенсионер поверил в ДТП с внуком и отдал аферистам 300 тысяч рублей

Накануне в поселке Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали 20-летнюю безработную, которую подозревают в мошенничестве в отношении 85-летнего жителя Петербурга.

Установлено, что несколько дней назад пожилому мужчине звонили неизвестные с незнакомого номера. Телефонный собеседник представился следователем и сообщил, что его внук стал виновником ДТП, но он готов небескорыстно помочь.

Примерно через час спустя к дому пенсионера приехала незнакомка на красном автомобиле "Шкода Рапид"., которой он передал 300 тысяч рублей, а, когда осознал, что никакого ДТП не было, обратился к полицейским.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).