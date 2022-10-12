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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Янино-1 пенсионер поверил в ДТП с внуком и отдал аферистам 300 тысяч рублей

В поселке Янино-1 пенсионер поверил в ДТП с внуком и отдал аферистам 300 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пенсионер поверил в ДТП с внуком и отдал 300 тысяч мошеннице из Янино-1

Накануне в поселке Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали 20-летнюю безработную, которую подозревают в мошенничестве в отношении 85-летнего жителя Петербурга.

Установлено, что несколько дней назад пожилому мужчине звонили неизвестные с незнакомого номера. Телефонный собеседник представился следователем и сообщил, что его внук стал виновником ДТП, но он готов небескорыстно помочь. 

Примерно через  час спустя к дому пенсионера приехала незнакомка на красном автомобиле "Шкода Рапид"., которой он передал 300 тысяч рублей, а, когда осознал, что никакого ДТП не было, обратился к полицейским. 

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). 

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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