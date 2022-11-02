В детском лагере «Зеркальный» началась новая смена «Легенды осени»

Губернатор Александр Беглов посетил загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», где стартовала новая смена «Легенды осени».

«Сегодня начался ваш отдых. Вы его заслужили – хорошо учились, занимались спортом. В лагере с вами будут работать преподаватели, тренеры, будете посещать кружки, но самое главное - отдохнёте. И с новыми силами приступите к учёбе», - обратился глава города к отдыхающим в лагере школьникам.

Александр Беглов напомнил ребятам, что 4 ноября вся страна будет отмечать государственный праздник - День народного единства. В «Зеркальном» на этот день запланирована большая программа, посвящённая истории России.

«Каждый гражданин нашей страны со школьных лет знает имена Минина и Пожарского. По их призыву наши предки объединились и изгнали захватчиков, восстановили единство России. Сегодня перед нашей страной стоят новые вызовы, и мы её защищаем», - подчеркнул губернатор.

В эту смену «Зеркальный» принял свыше четырёхсот человек. Среди них дети из спортивных и творческих коллективов, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, город направил в лагерь для отдыха и оздоровления 42 ребёнка, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. (Всего на осенние каникулы детям мобилизованных граждан выдано 72 путевки).

Александр Беглов встретился с этими ребятами во время викторины, посвящённой Петру I. Он напомнил, что 2 ноября 1721 года Пётр Великий провозгласил Россию империей. В Петербурге в этом году широко отмечалось 350-летие со дня рождения царя-реформатора и основателя Северной столицы.

«При Петре I начали развиваться новые направления в науке и культуре. Первый музей и первая академия тоже появились при нем. Он был настоящим патриотом нашей Родины, обеспечивал ее безопасность. Сегодня безопасность нашей страны обеспечивают ваши отцы, они защищают детей и женщин Донбасса. Ваши отцы – герои. Мы ими гордимся», - сказал Александр Беглов школьникам.

Дети получили подарки от города. Отдельный подарок губернатор вручил Арсению Кораблёву, которому сегодня исполнилось 12 лет.