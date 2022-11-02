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Питерец.ру » Общество » В Корабелке прошла встреча ветеранов вуза

В Корабелке прошла встреча ветеранов вуза

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПБГМТУ
В Корабелке прошла встреча ветеранов вуза

29 октября в Морском техническом университете прошла творческая встреча ветеранов выпускников вуза "Корабелка - молодость моя!" В этот праздничный день собравшиеся чествовали юбиляров 2022 года - представителей творческого цеха Корабелки.

По 75 лет исполнилось Юрию Потехину, Эдуарду Гиршову и Александру Копосову. Каждый из них внес огромный вклад в развитие творческого потенциала вуза, и все они подготовили себе достойную смену.

И сегодня они руководят самодеятельными и профессиональными творческими коллективами, продолжая славные традиции студентов и выпускников ЛКИ-СПбГМТУ.

Юбиляров встретили громом аплодисментов, вручили им памятные награды,  пожелали крепкого здоровья и осуществления планов и надежд. Церемония встречи с ветеранами началась с минуты траурного молчания. Сотрудники вуза вспоминали, родного для всех сотрудников Корабелки человека - Евгения Васильевича Бондаренко, совсем недавно ушедшего от нас после продолжительной болезни.

На встрече присутствовала и  выступила с воспоминаниями о Евгении Васильевиче его дочь – Юлия Клебановская. Участники приняли решение о проведении ежегодных вечеров в День подводника - 19 марта, посвященных памяти Евгения Бондаренко. В завершении творческой встречи, по традиции, участники сделали общую памятную фотографию.

Источник: СПбГМТУ
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