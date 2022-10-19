Знатоки Корабелки одерживают победы

В новом учебном году в Корабелке успешно стартовала деятельность интеллектуального клуба "Не вопрос". Ребята под руководством Валентины Гетман осваивают различные интеллектуальные игры, в том числе: Что? Где? Когда?, брейн-ринг, квесты и многое другое. В октябре знатоки СПбГМТУ одержали ряд побед на городских турнирах.

11 октября, в музее "Анна Ахматова. Серебряный век" прошла игра "Интеллектуальный век". Наши ребята блеснули эрудицией в области истории и литературы Серебряного века и заняли 1 место.

17 октября студенты Корабелки завоевали второе место в интеллектуальной игре Морская Баталия», которая проводилась в Морской технической академии им. Д.Н. Сенявина в рамках гражданско-патриотического фестиваля «Морской район Морской столицы».

Поздравляем команду СПбГМТУ и желаем ей новых успехов и побед. Присоединиться к знатокам вуза можно, приходя на тренировки клуба. Здесь вы встретите своих единомышленников. Тренировки проводятся каждый четверг в 18:30, по адресу: пр. Стачек, д. 111, к 3. Подробная информация: https://vk.com/smtu_nevopros