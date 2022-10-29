Жители Петербурга в опросе активистов назвали лучшего губернатора за всю историю города

Согласно опросу общественного движения «Петербург – город перемен!»,лучшим главой города на Неве за всю его историю стал генерал-губернатор Александр Меншиков – приближенный Петра I. Деятельность нынешнего градоначальника Александра Бегловане удостоилась похвалы петербуржцев.

Меншиковкурировал строительство Петербурга, Петергофа, Кронштадта и других городов. Именно при нем была введена одна из ярчайших традиций города– полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, которая сохраняется до сих пор.

Сейчас Петербурге входит в топ самых коррумпированных городов России, а количество уголовных дел за взяточничество растет в геометрической прогрессии,констатируют активисты. Только в 2019 году былозафиксировано73 преступления за взятки, в 2020 – 109, а в прошлом году заведено 181 уголовное дело. За первые полгода 2022 года зафиксировано уже почти 100 взяток, но чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов, по-видимому, намерены побить собственный антирекорд.

«И что мы видим вокруг? Город постепенно превращается в руины. Реформы проваливаются и превращают жизнь людей в хаос. А цены на метро становятся даже выше, чем в Москве. И на фоне всего этого Беглов снимает кино о самом себе, выделяя на это миллионы рублей. Не лучшее время, чтобы заниматься самолюбованием», — возмущаются активисты.

Источник фото: PrScrhttps://vk.com/gorodperemen_spb

СМИ неоднократно писали о том, что Беглову нравится проводить параллель между собой и Петром I. Но такое сравнениене добавляет ему ни авторитета, ни рейтинга, ни уважения петербуржцев.