В Петербурге откроется Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова

По словам губернатора Александра Беглова, на Пражской улице реализуется уникальный проект, который предусматривает несколько ледовых площадок, хоккейную беговую дорожку и многофункциональный спортзал.

«В Купчино появится свое ледовое поле, а в комплексе это будет хорошее спортивное ядро всего Фрунзенского района», - подчеркнул губернатор, побывавший сегодня на строительной площадке.

Академию планируется открыть до конца 2020 года. По окончании строительства инвестор передаст в собственность города помещения с отдельным входом общей площадью порядка 1 090 квадратных метров. Они будут использоваться Центром физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.

Территория рядом с академией будет благоустроена: планируется создать Аллею Славы отечественного хоккея, беговую дорожку, зону отдыха и скейт-парк.

Предполагается, что в 2023 году площадка академии будет задействована в мероприятиях Чемпионата мира по хоккею.