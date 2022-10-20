Почему повышают зарплату чиновникам?

Вице-губернатор Корабельников ответил на вопрос относительно повышения зарплаты государственных служащих. По его словам, это происходит, когда индексируют зарплату всем бюджетникам.

Например, в 2023 году ее проиндексируют на 8,2%. Этот уровень зависит и от показателей инфляции. Все эти моменты прописаны в нашем законодательстве. Так что здесь нет чего-либо странного.

«Питерец.ру» отмечает, что в ряде СМИ появились публикации относительно повышения зарплаты чиновников. Материалы вызывали некоторый резонанс в обществе. Потому Алексею Корабельникову пришлось прояснить ситуацию.

Люди упустили из внимания, что зарплату повысят не только чиновникам, но и всем работникам бюджетной сферы. Это и стало причиной негодования народа.