«Питер GO» признали лучшим

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице завершился конкурс программистов. Данное мероприятие было организовано Смольным и соцсетью «ВКонтакте». Победу в конкурсе одержал Владислав Шальнев.

Этот человек создал приложение «Питер GO». Оно предназначено для исследования города с помощью интерактивной карты. Этот проект был назван лучшим среди созданных цифровых сервисов.

Цифровые технологии имеют огромное значение в современном мире. В Петербурге большое количество талантливых программистов. По словам Александра Беглова, в городе создают продукты мирового уровня.

Градоначальник заявил, что Петербург увеличит поддержку it-сферы. В Северной столице уделяют огромное внимание сфере цифровизации. Это направление является очень важным для развития города.