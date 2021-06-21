В Петербурге прошла благотворительная регата

Благотворительность – сильная вещь! Это отличный способ направить деньги на помощь людям, которые в них нуждаются. С помощью такого подхода удается реализовать много важных проектов.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошла регата «Свет. Дети». Это благотворительное мероприятие, деньги от которого пошли в поддержку детям, страдающим онкозаболеваниями. Всего было собрано чуть менее 2 млн. рублей.

Регата прошла в акватории Финского залива. В ней приняли участие яхты класса «Л-6». За победу сражались 10 команд, их экипаж состоял из 8-10 человек. Каждый коллектив внес по 100 тыс. рублей за участие в регате. Также за происходящим наблюдали зрители, которые тоже внесли свою лепту в дело благотворительности.

Регата состоялась в 30-градусную жару, но соревнование получилось достаточно увлекательным. Победу в гонке одержала команда «Алмаз» на яхте «Онега». Это судно лучше справилось с маневрами и сумело поймать нужный галс.

Данное мероприятие в Петербурге проходило и раньше. В предыдущие годы для помощи онкобольных удалось собрать 2,7 млн. рублей.