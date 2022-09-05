«Социальный Петербург» вновь объединит лидеров некоммерческих организаций России

8 октября на площадке конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM (Петербургское ш., 64/1) состоится ежегодный форум некоммерческих организаций (НКО) «Социальный Петербург».

Форум объединит молодых специалистов социальной сферы, работников социальных учреждений, фондов, служб занятости, социальных волонтеров и сотрудников некоммерческих организаций.

«Социальный Петербург» поможет определить вектор развития НКО России. Ежегодно этот проект собирает передовой опыт всех регионов страны, дает возможность обменяться лучшими решениями в области взаимодействия некоммерческих организаций с населением, бизнесом и госструктурами.

Главная тема форума «Социальный Петербург» 2022 года — работа некоммерческих организаций в изменившихся условиях нового времени.

Чем займутся участники форума?

Обсудят российские сервисы для НКО в рамках дискуссии-презентации.

Посетят семинар о поиске вдохновения и создании контента для новых медиа.

Познакомятся с успешными кейсами от действующих социальных предпринимателей.

Узнают об инструментах общения НКО с представителями крупных СМИ.

Освоят работу с добровольцами через сервис DOBRO.RU.

Научатся находить финподдержку для своего проекта.

Пройдут тренинг по трендвочингу: сбору и анализу потребительских трендов.

Кроме того, участники образовательной программы форума получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Благодаря мероприятию, представители некоммерческих организаций смогут заявить о себе и своем проекте, найти возможности для развития и роста, коллабораций.

Работа в сфере некоммерческих организаций может стать достойным вариантом не только для самореализации молодежи Санкт-Петербурга, но и для карьерного роста. НКО могут дать существенные ресурсы для развития карьеры молодежи, ведь часть организаций работает уже более 20 лет и, конечно, заинтересованы в новых кадрах, идеях, подходах.

Опрос Агентства социальной информации (АСИ) подтверждает высокую заинтересованность молодежи сферой НКО: 66% респондентов считают, что работа в НКО дает возможность помогать людям, 65% — приносить пользу обществу, 51% — предоставляет возможность самореализации. По данным агентства, некоммерческие организации Москвы и Санкт-Петербурга готовы предложить PR-менеджерам и PR-директорам зарплату от 50 до 100 тысяч рублей после вычета налогов. (Источники: https://www.asi.org.ru/2022/02/01/skolko-zarabatyvayut-sotrudniki-nko/ и https://www.asi.org.ru/news/2022/06/22/hotyat-li-studenty-rabotatj-v-nko/)

В Петербурге конкуренция в 15 сферах на рынке труда выше, чем в среднем по РФ, рассказали аналитики портала HeadHunter. Наивысшая конкуренция в сфере «Госслужба, некоммерческие организации» – тут на одну вакансию откликаются почти 20 кандидатов, что почти в 8 раз выше, чем в среднем по стране. (Источник: https://stats.hh.ru/)

Форум «Социальный Петербург» поможет городской молодежи не только познакомиться с работой некоммерческих организаций, но и станет стимулом для построения карьеры в этой увлекательной и полезной сфере деятельности.

Среди заявленных спикеров мероприятия:

Генеральный директор «Ведомости. Санкт-Петербург» Андрей Новиков, генеральный директор канала «78» Александр Анучкин.

Заместитель генерального директора «ТАСС» Дмитрий Солонников.

Автор телеграмм-канала «Капитан Грантов», продукт-менеджер платформы региональных конкурсов «Гранты.рф» Егор Рафиков.

Исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева.

Основательница агентства HochuSMM Татьяна Чугрей.

Руководитель проектов, UX-исследователь лаборатории клиентского опыта Wonderfull Дмитрий Черемисин.

Бизнес-тренер ООО «ЭВРИКО» Георгий Бильман.

Исполнительный директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина.

Исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Юлия Варченко.

Президент Ассоциации НПСРЛОВСРО «Я слышу мир» Елена Попова.

Маркетологи сервиса WEEEK Надежда Соколова и Мария Гулевская.

Программный директор БФ «Нужна помощь» Ольга Рончинская.

Представители Фонда Президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

Участие бесплатное. Необходимо заполнить регистрационную форму до 15 сентября: https://forms.yandex.ru/u/62fbe7bb53140decfac9fc68/