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«Социальный Петербург» вновь объединит лидеров некоммерческих организаций России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Комитет по молодежной политике
«Социальный Петербург» вновь объединит лидеров некоммерческих организаций России

8 октября на площадке конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM (Петербургское ш., 64/1) состоится ежегодный форум некоммерческих организаций (НКО) «Социальный Петербург».

Форум объединит молодых специалистов социальной сферы, работников социальных учреждений, фондов, служб занятости, социальных волонтеров и сотрудников некоммерческих организаций.

«Социальный Петербург» поможет определить вектор развития НКО России. Ежегодно этот проект собирает передовой опыт всех регионов страны, дает возможность обменяться лучшими решениями в области взаимодействия некоммерческих организаций с населением, бизнесом и госструктурами.

Главная тема форума «Социальный Петербург» 2022 года — работа некоммерческих организаций в изменившихся условиях нового времени.

Чем займутся участники форума?

  • Обсудят российские сервисы для НКО в рамках дискуссии-презентации.
  • Посетят семинар о поиске вдохновения и создании контента для новых медиа.
  • Познакомятся с успешными кейсами от действующих социальных предпринимателей.
  • Узнают об инструментах общения НКО с представителями крупных СМИ.
  • Освоят работу с добровольцами через сервис DOBRO.RU.
  • Научатся находить финподдержку для своего проекта.
  • Пройдут тренинг по трендвочингу: сбору и анализу потребительских трендов.

Кроме того, участники образовательной программы форума получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Благодаря мероприятию, представители некоммерческих организаций смогут заявить о себе и своем проекте, найти возможности для развития и роста, коллабораций.

Работа в сфере некоммерческих организаций может стать достойным вариантом не только для самореализации молодежи Санкт-Петербурга, но и для карьерного роста.  НКО могут дать существенные ресурсы для развития карьеры молодежи, ведь часть организаций работает уже более 20 лет и, конечно, заинтересованы в новых кадрах, идеях, подходах. 

Опрос Агентства социальной информации (АСИ) подтверждает высокую заинтересованность молодежи сферой НКО: 66% респондентов считают, что работа в НКО дает возможность помогать людям, 65% — приносить пользу обществу, 51% — предоставляет возможность самореализации. По данным агентства, некоммерческие организации Москвы и Санкт-Петербурга готовы предложить PR-менеджерам и PR-директорам зарплату от 50 до 100 тысяч рублей после вычета налогов. (Источники: https://www.asi.org.ru/2022/02/01/skolko-zarabatyvayut-sotrudniki-nko/ и https://www.asi.org.ru/news/2022/06/22/hotyat-li-studenty-rabotatj-v-nko/)

В Петербурге конкуренция в 15 сферах на рынке труда выше, чем в среднем по РФ, рассказали аналитики портала HeadHunter. Наивысшая конкуренция в сфере «Госслужба, некоммерческие организации» – тут на одну вакансию откликаются почти 20 кандидатов, что почти в 8 раз выше, чем в среднем по стране. (Источник: https://stats.hh.ru/)

Форум «Социальный Петербург» поможет городской молодежи не только познакомиться с работой некоммерческих организаций, но и станет стимулом для построения карьеры в этой увлекательной и полезной сфере деятельности.

Среди заявленных спикеров мероприятия:

  • Генеральный директор «Ведомости. Санкт-Петербург» Андрей Новиков, генеральный директор канала «78» Александр Анучкин.
  • Заместитель генерального директора «ТАСС» Дмитрий Солонников.
  • Автор телеграмм-канала «Капитан Грантов», продукт-менеджер платформы региональных конкурсов «Гранты.рф» Егор Рафиков.
  • Исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева.
  • Основательница агентства HochuSMM Татьяна Чугрей.
  • Руководитель проектов, UX-исследователь лаборатории клиентского опыта Wonderfull Дмитрий Черемисин.
  • Бизнес-тренер ООО «ЭВРИКО» Георгий Бильман.  
  • Исполнительный директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина.
  • Исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Юлия Варченко.
  • Президент Ассоциации НПСРЛОВСРО «Я слышу мир» Елена Попова.
  • Маркетологи сервиса WEEEK Надежда Соколова и Мария Гулевская.
  • Программный директор БФ «Нужна помощь» Ольга Рончинская.
  • Представители Фонда Президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

Участие бесплатное. Необходимо заполнить регистрационную форму до 15 сентября: https://forms.yandex.ru/u/62fbe7bb53140decfac9fc68/

Источник: Комитет по молодежной политике
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