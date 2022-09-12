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Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48»

Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 13 сентября 2022 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

 «В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» с максимальным высотным габаритом 19,9 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов Ладожский мост
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