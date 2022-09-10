Перекрытие съезда в посёлок Стеклянный на федеральной трассе А-121 «Сортавала» перенесли на 11 сентября

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 34 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на транспортной развязке в районе посёлка Стеклянный Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области будет полностью перекрыт съезд.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Ранее выполнение данных работ было запланировано на 9 сентября, но подрядной организацией принято решение о переносе работ на 11 сентября.
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.