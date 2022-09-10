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Питерец.ру » Общество » Перекрытие съезда в посёлок Стеклянный на федеральной трассе А-121 «Сортавала» перенесли на 11 сентября

Перекрытие съезда в посёлок Стеклянный на федеральной трассе А-121 «Сортавала» перенесли на 11 сентября

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Опубликовал: Вадик Котов
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Перекрытие съезда в посёлок Стеклянный на федеральной трассе А-121 «Сортавала» перенесли на 11 сентября

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 34 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), на транспортной развязке в районе посёлка Стеклянный Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области будет полностью перекрыт съезд.

«В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 00:30 до 6:00 11 сентября 2022 года на транспортной развязке в составе федеральной автодороги А-121 «Сортавала» будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Санкт-Петербурга в посёлок Стеклянный» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Ранее выполнение данных работ было запланировано на 9 сентября, но подрядной организацией принято решение о переносе работ на 11 сентября.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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