Что помогает в самореализации?

"Питерец.ру" сообщает, что у жителей Северной столицы выяснили о предпочтительных путях самореализации. Наиболее популярными здесь оказались семья и любимое дело. Причем карьеру к любимому делу мало кто относил.

Примерно треть опрошенных высказывались о самостоятельности и важности достижения собственных целей. Интересно, что респонденты постарше связывают самореализацию с семьей, любовью, здоровьем. Люди до 34 лет считают состоявшимися тех, кто построил карьеру и сумел добиться высокого уровня доходов.

Так что взгляд на вопрос самореализации оказался разным. Во многом он зависит от возраста и мировоззрения человека. Но еще важны индивидуальные особенности человека, его социальный статус и та среда, в которой он формируется.