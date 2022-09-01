Нужен ли смартфон в школе

«Питерец.ру» сообщает, что дополнительные ограничения по смартфонам в школе вводить не собираются. Представители Роспотребнадзора прояснили ситуацию. Так что требования, введенные в 2021 году, остаются актуальными. Но никаких ужесточений не последовало.

В прошлом году была разработана норма, подразумевающая запрет на мобильные устройства во время уроков. Это обусловлено тем, что смартфоны с малым экраном могут приводить к проблемам со зрением и осанкой.

Однако это требование не распространяется на школьников, кому смартфон необходим по медицинским показателям. Например, это касается детей, которым нужно контролировать уровень сахара в крови и сердечный ритм. На них ограничения не распространяются.