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Питерец.ру » Общество » Нужен ли смартфон в школе

Нужен ли смартфон в школе

0
96
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Новых ограничений по смартфонам в школе не вводят

«Питерец.ру» сообщает, что дополнительные ограничения по смартфонам в школе вводить не собираются. Представители Роспотребнадзора прояснили ситуацию. Так что требования, введенные в 2021 году, остаются актуальными. Но никаких ужесточений не последовало.

В прошлом году была разработана норма, подразумевающая запрет на мобильные устройства во время уроков. Это обусловлено тем, что смартфоны с малым экраном могут приводить к проблемам со зрением и осанкой.

Однако это требование не распространяется на школьников, кому смартфон необходим по медицинским показателям. Например, это касается детей, которым нужно контролировать уровень сахара в крови и сердечный ритм. На них ограничения не распространяются.

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